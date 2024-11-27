Обучение по рабочим специальностям в России могут сделать бесплатным
Обучение по рабочим специальностям в российских колледжах могут сделать бесплатным. С таким предложением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
"Увеличение финансирования системы СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС), сокращение платного обучения. А по рабочим специальностям возможно полностью перейти на бесплатное обучение", - сказал он.
Также по словам министра, предстоит усовершенствовать механизм приема в колледжи. Он считает, что его нужно упростить, но при этом соблюсти нужный баланс.
"У нас сегодня ребята в колледжи приходят со средним баллом аттестата 4, а по некоторым специальностям - 4,9. ", - добавил Кравцов.
Сейчас конкурс на ряд специальностей достигает девяти человек на место.
Кравцов отметил, что должна продолжаться и модернизация инфраструктуры колледжей. В России уже сделана перепись зданий – их почти 5000. На основании этого, будет решаться, что и какому колледжу необходимо.
391 здание находится в аварийном состоянии.
Ранее сообщалось, что большинство школьников РФ – 74% - планируют учебу в колледжах после 9 класса. В России продолжает расти популярность рабочих специальностей. В 2024 году более 1,2 млн абитуриентов подали заявление на поступление в колледжи и техникумы.