Обучение по рабочим специальностям в России могут сделать бесплатным

Обучение по рабочим специальностям в российских колледжах могут сделать бесплатным. С таким предложением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

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"Увеличение финансирования системы СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС), сокращение платного обучения. А по рабочим специальностям возможно полностью перейти на бесплатное обучение", - сказал он.

Также по словам министра, предстоит усовершенствовать механизм приема в колледжи. Он считает, что его нужно упростить, но при этом соблюсти нужный баланс.

"У нас сегодня ребята в колледжи приходят со средним баллом аттестата 4, а по некоторым специальностям - 4,9. ", - добавил Кравцов.

Сейчас конкурс на ряд специальностей достигает девяти человек на место.

Кравцов отметил, что должна продолжаться и модернизация инфраструктуры колледжей. В России уже сделана перепись зданий – их почти 5000. На основании этого, будет решаться, что и какому колледжу необходимо.

391 здание находится в аварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что большинство школьников РФ – 74% - планируют учебу в колледжах после 9 класса. В России продолжает расти популярность рабочих специальностей. В 2024 году более 1,2 млн абитуриентов подали заявление на поступление в колледжи и техникумы.