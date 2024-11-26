Большинство школьников РФ планируют учебу в колледжах

В России 74% школьников после окончания девятого класса планируют поступать в колледж.

Согласно докладу "Профессионалитет: новый взгляд на карьеру рабочего" АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минпросвещения России и 38 экспертами, 14% школьников предпочитают готовиться к поступлению в вуз. В России продолжает расти популярность рабочих специальностей. В 2024 году более 1,2 млн абитуриентов подали заявление на поступление в колледжи и техникумы.

Также стало известно, что стереотипы общества, связанные с негативным образом рабочего, постепенно уходят в прошлое. Из доклада следует, что современный рабочий – это квалифицированный специалист, который работает на новом оборудовании, в красивых современных зданиях, управляет роботами или автоматизированными станками. Он успешный и уважаемый человек, его труд хорошо оплачивается.

В исследовании приняли участие подростки от 14 до 17 лет, сообщают "Ведомости".

Напомним, 17% россиянин считает рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик, механик, наиболее престижными профессиями.