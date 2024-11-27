С Днем морской пехоты поздравил мурманчан-военнослужащих глава столицы Заполярья

Сегодня Президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Этот день станет символом чести, мужества и преданности Родине.

В рядах морской пехоты служит немало мурманчан. С этим праздником земляков поздравил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

"Каждый из вас — это не просто военнослужащий, а патриот, готовый в любой момент встать на защиту Родины. Во все времена морские пехотинцы демонстрировали высочайший уровень профессионализма и самоотверженности, с честью и достоинством выполняя воинский долг. Северяне гордятся 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, которая входит в состав Северного флота РФ. Сегодня на полях специальной военной операции военнослужащие проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку, защищая свободу, правду и справедливость. В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, любви и поддержки близких. Пусть ваша жизнь будет наполнена добрыми и и счастливыми событиями, а все мечты и стремления сбываются", - говорится в официальном поздравлении главы города Мурманска.