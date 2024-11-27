Игорь Бабушкин встретился в Уфе с Верховным муфтием России

В эти дни в Республике Башкортостан проходит ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Губернатор Астраханской области прибыл в Уфу и посетил историческую резиденцию ЦДУМ России, где встретился с Верховным муфтием России Талгатом Сафа Таджуддином.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Игорь Бабушкин отметил, что Талгат Сафа Таджуддин выступает объединяющей силой для всех мусульман, проживающих в России, в том числе в Астраханской области. Губернатор поблагодарил Верховного муфтия за внимание к просветительской и воспитательной работе, благодаря которой сохраняются и укрепляются традиционные духовно-нравственные ценности.

По мнению Верховного муфтия, у России и Казахстана тесные отношения и в духовной сфере. Обе страны многонациональны, а взаимное уважение на протяжении многих веков помогает сохранить традиционный ислам и проводить профилактику экстремизма и терроризма.

На дружественной встрече Игорь Бабушкин и Талгат Сафа Таджуддин обсудили дела мусульманского сообщества Астраханской области и обменялись памятными подарками.