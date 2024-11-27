В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото и угрожал ее отцу-военнослужащему расправой

Ходом его расследования заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В центральный аппарат СК России затребован доклад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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