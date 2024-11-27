Mash: ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе

ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе, пишет Mash.

По данным мониторинговых ресурсов, на северо-запад полуострова летело около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и неустановленные баллистические ракеты. Предположительно, это британские Storm Shadow, сообщает телеграм-канал.

Обломки одного из дронов упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegrtam-канале он написал, что военные в городе военные отражают атаку ВСУ, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сейчас ее уже отменили.