В Севастополе работает ПВО

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, там работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegrtam-канале

По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны.

Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сейчас ее уже отменили.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал губернатор.

Последний раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 октября. Движение автотранспорта по Крымскому мосту тогда временно перекрыли.