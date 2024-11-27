В Севастополе работает ПВО
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, там работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegrtam-канале
По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны.
Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сейчас ее уже отменили.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал губернатор.
Последний раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 октября. Движение автотранспорта по Крымскому мосту тогда временно перекрыли.