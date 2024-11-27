Власти объявили число бюджетных мест в вузах

Минобрнауки РФ утвердило количество бюджетных мест при поступлении в вузы в 2025 году. На это выделено 580 тыс. мест, еще 11,5 тыс. распределят по направлениям в области искусств на конкурсе, проводимом Минкультуры РФ. В 2024 году было более 600 тыс.

На бакалавриат выделят 334 тыс. мест, на специалитет — 91 тыс., на магистратуру — 128 тыс. Распределение также почти повторяет прошлогоднее. Несмотря на "отказ" от Болонской системы, она остается, а вместе с нею - бакалавриат и магистратура.

Самое большое количество мест на бакалавриате выделяется на следующие направления: образование и педагогические науки (почти 56 тыс.), информатика и вычислительная техника (38 тыс.), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (22 тыс.). Далее идет Электро- и теплоэнергетика, машиностроение, экономика и управление, техника и технологии строительства, электроника, радиотехника и системы связи, математика и механика, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

При этом обращает на себя внимание, что в образовании и педагогических науках более 15 тыс. мест - это заочные. Такой огромной цифры заочников больше нет ни по одному направлению, там это 1-3 тыс., и только в сельском, лесном и рыбном хозяйстве почти 6 тыс. заочных мест. Количество заочных мест по педагогике равно суммарному количеству заочных мест по всем остальным направлениям в первой десятке.

То же самое касается мест в магистратуре. Число мест относится к поступившим на бакалавриат в 2021 году, ибо в 2025 году они будут идти в магистратуру. До магистратуры доходят не все поступившие 4 года назад, но пропорции все же характеризуют отношение властей к распределению направлений. Так, в первой десятке есть электроника, радиотехника и системы связи, математика и механика, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, которых нет в первой десятке по местам в магистратуре.

В магистратуре по педагогике заочных бюджетных мест более трети. Таких огромных цифр и такого большого процента заочников нет больше нигде.

На специалитете больше всего мест выделено на лечебное дело, технику и технологию наземного транспорта, а также педиатрию.

Ранее сообщалось, что власти сохранили неприлично низкие проходные баллы для поступления в вузы, в том числе педагогические. Они составляют всего 35-40 из 100, то есть двойку. Но гарантируют поступление на специальности с недобором абитуриентов практически любому двоечнику. Он может подать заявления на те специальности, где нет хорошего набора, и его примут на бюджетное обучение, чтобы хоть кем-то закрыть план набора. А далее, как говорят преподаватели вузов, его всеми силами будут тянуть, ставя ему липовые оценки, так как отчислить его - это значит сократить зарплату преподавателям, ведь финансирование вузов зависит от количества студентов.