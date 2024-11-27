НАТО призвало передать ВСУ ракеты средней дальности

Парламентская ассамблея НАТО после запуска Россией "Орешника" призвала передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты средней дальности "для самообороны". Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой, передает РИА Новости.

Альянсом также поддерживается увеличение направляемой Киеву военной помощи, включая поставку боеприпасов и современных систем вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, высокоточного оружия большой дальности и многоцелевых истребителей.

Ранее стало известно, что один из пунктов "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk. В США это сочли "совершенно невыполнимым". По словам источника The New York Тimes, дальность полета Tomahawk более, чем в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS, которые Украина получила в ограниченном количестве.