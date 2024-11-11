Экстренные отключения электричества ввели почти по всей Украине

Экстренные отключения электричества ввели почти по всей Украине. Как сообщает РБК, их ввели из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.

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Электричество по команде "Укрэнерго" отключили региональные поставщики в Черкасской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областях, а также в Киевской области и самом Киеве.

Не ограничивается подача электричества на объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В числе поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций на Украине назывались Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.