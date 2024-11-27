Минсельхоз: Россия может начать выращивать бананы

В России изучается вопрос о выращивании бананов внутри страны.

Примером тому служит Казахстан, сообщила глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, эта страна начала выращивать бананы в теплицах. "Не знаю, может, мы тоже к этому придем", – указала министр.

По ее словам, сейчас эквадорский банан стоит дешевле, но поскольку "все меняется", необходима работа с технологиями по выращиванию этого продукта внутри РФ.

Ранее правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки. Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%.