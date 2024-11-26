"Кинопоиск" оштрафовали на три миллиона за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский суд Москвы оштрафовал интернет-сервис "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает ТАСС.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), ему назначен штраф в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Это не первое правонарушение сервиса по аналогичной статье. Суд в Москве уже штрафовал "Кинопоиск" на 1 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, на 7 млн рублей - за пропаганду педофилии. Позднее сервис был вновь оштрафован на 2 млн рублей.