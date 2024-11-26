26 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область в двадцатке лидеров по коэффициенту рождаемости в стране и первая в ЮФО

Сегодня председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев провёл очередное заседание регионального кабинета министров. Участники мероприятия, в частности рассмотрели законопроект о внесении изменений в бюджет на 2024 год, заслушали информацию о демографической ситуации и ходе отопительного сезона в регионе.

Министр финансов Астраханской области Елена Рязанова представила проект закона, которым вносятся изменения в закон о бюджете региона на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы. Документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета только на текущий год. Причинами изменения, в том числе являются: уточнение целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также налоговых и неналоговых доходов региона и безвозмездных поступлений.

Таким образом, основные параметры бюджета Астраханской области на 2024 год будут следующими: доходы – 77,45 млрд рублей, расходы – 92,87 млрд рублей, дефицит – 15,42 млрд рублей. При этом бюджет продолжает сохранять социальную направленность. На социальные расходы выделено почти 57 млрд рублей.

О демографических показателях за девять месяцев 2024 года доложил министр здравоохранения Александр Буркин. Он отметил, что показатель общей смертности за этот период составил 12,1 на тысячу населения, что меньше среднего значения по России (12,5). Также на 11% по отношению к аналогичному периоду 2023 года снизилась младенческая смертность, а показатель рождаемости составил 9,8 на тысячу населения в сравнении со среднероссийским 8,4.

«Астраханская область входит в двадцать регионов с самым высоким коэффициентом рождаемости и занимает первое место среди регионов ЮФО (средний коэффициент рождаемости по ЮФО – 8,1). Всего в области за девять месяцев 2024 года родилось 6894 ребёнка», – подчеркнул Александр Буркин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Важный критерий развития здравоохранения в регионе – уровень доступности высокотехнологичной медпомощи. За истекшие три квартала такую помощь получили почти шесть тысяч астраханцев. Увеличению продолжительности жизни и снижению смертности способствует профилактика заболеваний и диспансеризация. По оперативным данным на 22 ноября этими мероприятиями охвачено 85% населения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

И.о. министра строительства и ЖКХ Наталья Маркитантова сообщила, как проходит отопительный сезон в муниципальных образованиях Астраханской области. В ходе подготовки к холодам обследовали 729 км сетей теплоснабжения, 400 котельных, более 5 тысяч км сетей водоснабжения. На сегодняшний день все 852 выявленных замечания устранены. Их количество по сравнению с прошлым годом сократилось на 352.

К 15 ноября паспорта готовности получили все муниципалитеты, кроме Астрахани и Знаменска. Эти населённые пункты продолжат работу до получения акта готовности под постоянным контролем минстроя.

Теги: коэффициент рождаемости, социальная направленность бюджета, здравоохранение


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