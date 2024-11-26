В Афинах тысячи человек вышли на митинг против НАТО

В Афинах тысячи людей устроили протесты против приезда генсека НАТО Марка Рютте. Митинг проводят Компартия и Коммунистическая молодежь Греции.

Протестующие требуют закрыть базы США и НАТО, прекратить военные миссии за пределами страны, а также прекратить военную помощь Украине.

Как передает РИА Новости, в центр Афин стянуты силы полиции, подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства перекрыты.

Отметим, протесты в Греции проходят в день проведения экстренного заседания Совета Украина – НАТО. Оно состоится по запросу Киева. На заседании будут обсуждаться последствия удара новой российской ракеты по объекту ОПК в Днепропетровске.