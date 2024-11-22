Экстренное заседание Совета Украина - НАТО пройдет 26 ноября

Экстренное заседание Совета Украина - НАТО пройдет 26 ноября по запросу Киева. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По информации источников агентства, заседание состоится на уровне послов. На нем будут обсуждаться последствия удара новой российской ракеты по объекту ОПК в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом окончание конфликта на Украине. Для этого он в скором времени может приехать в резиденцию вновь избранного президента США.

Примечательно, что публикации о грядущем визите Рютте к Трампу появились вскоре после ударов новейшей российской экспериментальной ракетой "Орешник" по украинскому "Южмашу".