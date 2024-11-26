Заболеваемость ВИЧ резко сократилась в мире

Уровень ВИЧ-инфицирования и смертности от вируса ВИЧ резко сократились в мире. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на отчет американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME), пишет ТАСС.

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По исследованию ученых, с 2010 по 2021 год количество новых случаев ВИЧ-инфицирования снизилось почти на 22%. Количество смертей, связанных с вирусом, снизилось почти на 40%, до 718 тыс. Но даже такие темпы не позволят достичь поставленной ООН цели - добиться к 2030 году прекращения эпидемии.

По данным исследования, количество новых случаев ВИЧ-инфицирования в странах Африки к югу от Сахары снизилось более чем в два раза в сравнении с пиком заболеваемости в 1995 году. Но ВИЧ-инфекцией стали больше болеть в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии.

Ученые отмечают, что лечение способствовало снижению распространения заболевания, но до победы над эпидемией еще далеко. По данным исследования, с 1980 года болезнь унесла жизни более 40 млн людей.

"В мире отмечен значительный прогресс в этой сфере <...>, однако еще остаются проблемы, которые необходимо решить", - сказала автор исследования - профессор Хмве Кю.