В Тюмени больной ВИЧ пытался изнасиловать врача

В Тюмени 45-летний тюменец, больной ВИЧ пытался изнасиловать врача центра СПИД, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что пациент пропустил лечение антиретровирусными препаратами и был объявлен в розыск. Днем, 8 октября 2023 года в нему в квартиру пришла врач центра СПИД, чтобы пригласить на прием. Она позвонила в домофон, представилась, поднялась на седьмой этаж.

Открывший двери квартиры мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, но вел себя адекватно. Врач через порог пригласила его на прием в больницу и пошла к лифту, однако пациент преградил ей дорогу и пригласил к себе в квартиру. Попятившись назад, женщина упала на пол, а злодей схватил ее за ремень и потащил в квартиру. Жертва отбивалась руками, ногами и выбила шприц из рук угрожавшего ей пациента. Однако мужчина попытался ее изнасиловать.

Врач отбивалась, звала на помощь. Тюменец намотал на руку ее волосы и потащил в свою квартиру. На крики о помощи из двери на лестничной клетке вышел сосед, но обвиняемый заверил его, что "это его девушка, которая впала в истерику". Он бил ее по лицу кулаком, а коленями - по телу и в живот. Подсудимый разбил врачу лицо, нос и вырвал несколько клоков волос из головы. Пытаясь вызвать помощь, она попыталась позвонить в полицию, но агрессор выхватил мобильник и закинул его в свою квартиру.

Ситуацию разрядил вышедший из лифта мужчина. При нем злодей отпустил свою жертву и дал возможность уйти к служебной машине, где она рассказала о налете водителю.

Вызванные полицейские приехали быстро, но к этому времени насильник попытался скрыться. Незаконно ворвавшись в квартиру соседки, он прятался там около 20 минут.

Суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима и удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.