Осужденный за ДТП с тремя погибшими на остановке в Перми пенсионер МВД Сергей Ощепков вышел по УДО

Осужденный за ДТП с тремя погибшими пенсионер МВД Сергей Ощепков вышел по УДО, сообщает Properm.ru. По данным издания, освобожден он был за примерное поведение и успешное обучение новой профессии в поселении при ИК-37 в Чусовом.

Напомним, в марте прошлого года Ощепкова осудили к 3,5 годам в колонии-поселении, срок он отбывал в ИК-37, куда отправляют только рецидивистов.

24 сентября 2022 года на ул. Белинского произошло ДТП. Водитель автомобиля "Ниссан" врезался в остановку общественного транспорта "Площадь Карла Маркса", где находились четыре пешехода. Погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Адвокат Ощепкова утверждает, что якобы во время управления автомобилем тот потерял сознание, хотя, как было сказано в суде, врачам об этом сразу после ДТП тот не сообщал.