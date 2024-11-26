26 Ноября 2024
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Общество Томская область
Фото: пресс-служба Кремля

В Томской области формируют план мероприятий празднования 80-летия Великой Победы

Первый заместитель губернатора Томской области Андрей Дунаев провел рабочее совещание штаба по подготовке и проведению на территории региона мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В совещании приняли участие представители областной, городской и муниципальной власти.

Заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева рассказала, что мероприятия к 80-й годовщине Великой Победы начнутся уже в этом году. В Томском областном театре драмы 8 декабря пройдет премьера показа спектакля «Братское сердце», который основан на реальных историях участников СВО; состоятся показы в Парабельском и Каргасокском районах.

9 декабря начнет работу областной штаб международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, основными акциями которого станут «Письмо Победы», «Читаем детям о войне», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Окна Победы» и другие. В 2025 году волонтерские корпуса 80-летия Победы будут открыты в каждом муниципальном районе. 

Кроме всероссийских акций, на территории региона запланировано проведение более 200 праздничных мероприятий. На открытых площадках Томска и районов пройдут тематические концерты «Голос Победы», в которых смогут принять участие музыканты, танцоры, чтецы; концертная программа «Звени, победная весна!», зрителями которой смогут стать жители всех районов области благодаря онлайн-трансляции; цикл краеведческих уроков «Томск госпитальный», «Дети из блокадного города», «Город трудовой доблести»; антифашистский форум, конкурс «Муза, опаленная войной».

Среди праздничных мероприятий — экскурсия «Вклад Томской науки в дело Победы»; выставка уроженца Томска, военного художника «Николай Котов. Фронтовые дороги»; мобильная выставка для школьников «Все силы тыла»; познавательный час «Слухачи» о подвигах незрячих бойцов в блокадном Ленинграде; передвижная выставка «Война и мир генерала Воскресенского», которая по завершению работы в регионе будет подарена учреждениям культуры Приазовского района в рамках шефской помощи. Для приазовских школьников состоятся онлайн-уроки и другие мероприятия.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Участники штаба обсудили действующие меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», региональных и губернаторских наград.

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне(2024)|Фото: пресс-служба Кремля

На 21 ноября 2024 года в Томской области проживает 1 789 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 28 инвалидов и участников ВОВ, 1 213 тружеников тыла; 27 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 485 вдов погибших (умерших) участников ВОВ, 36 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Теги: 80-летие победы, письмо победы, георгиевская ленточка, окна победы


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