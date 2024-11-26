Американский разведчик: НАТО приближает катастрофу в попытке угнаться за Россией
НАТО приближает катастрофу в попытке угнаться за Россией. Такое мнение высказал отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер. на своей странице в соцсети Х.
Как пишет Lenta.ru, cтраны альянса обладают слабой оборонной промышленностью и испытывают финансовые трудности.
"НАТО пытается угнаться с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — сказал бывший военный.
Таким образом он прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о необходимости нанесения превентивных ударов по России.
Бывший разведчик также сказал, что стремление западных стран является "рецептом катастрофы".
Ранее Риттер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в нежелании слышать голоса жителей США, которые не желают ядерной войны.
Ранее мы сообщали, что Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что НАТО отбросило все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по России.