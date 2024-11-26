Минобороны Англии: Конфликт на Украине вошел в критическую стадию

Министр обороны Великобритании Джон Хили сделал заявление о конфликте на Украине.

По его словам, сегодня, когда противостояние вступило в критическую стадию, Европе пора усилить безопасность и коллективную оборону. Идет совместная работа над укреплением восточного фланга НАТО, приводит РИА Новости заявление Хили, сделанное после переговоров с коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши.

Некоторые чиновники США и Европы предлагают вернуть Киеву ядерное оружие. От него Украина отказалась после распада СССР.