День открытых дверей в Техническом университете УГМК посетили гости из восьми городов

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел День открытых дверей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, мероприятие посетило более 230 участников из восьми городов не только Свердловской, но и соседних областей. В университете собрались учащиеся 10-11 классов, их родители и педагоги, а также учащиеся выпускных курсов колледжей и техникумов. Во время сбора гостей в конференц-зале университета показывали научно-популярные ролики, которые снимают студенты вуза.

Мероприятие открыл директор Технического университета Вячеслав Лапин.

"Инженеры создают будущее, поэтому вы можете быть уверены в том, что технические специальности всегда будут востребованы", - отметил он, обращаясь к юным гостям.

Заместитель директора по высшему образованию Светлана Федорова рассказала об особенностях поступления, обучения, прохождения практики, а также обратила внимание на то, что в университете очно обучается около 300 человек, поэтому к каждому есть индивидуальный подход. Студенты-волонтеры провели экскурсию по учебному заведению, показали современные и высокотехнологичные лаборатории и аудитории.

Гости Дня открытых дверей приняли участие в мастер-классах, посвященных различным направлениям обучения университета. Например, провели настоящие химические опыты.

В завершении состоялась пресс-конференция со студентами вуза, которые ответили на интересующие будущих абитуриентов вопросы.

"Очень понравились лаборатории, особенно та, где стоит робот, которым даже удалось поуправлять", - отметил один из участников Дня открытых дверей.