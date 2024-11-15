Технический университет УГМК устроит День открытых дверей

23 ноября 2024 года в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме пройдет День открытых дверей. Его смогут посетить учащиеся 10-11-х классов, их родители и педагоги, а также учащиеся выпускных курсов колледжей и техникумов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, посетители смогут ознакомиться с современными научно-исследовательскими лабораториями. Кроме этого, помимо ответов на вопросы, связанных с поступлением, студенты Техуниверситета проведут мастер-классы и квесты.

Мероприятие состоится 23 ноября в 12:00. Для участия в нем обязательно пройти регистрацию.

Справка

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

В 2024 году Техуниверситет второй год подряд занял первое место по Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в локальном рейтинге агентства RAEX, разработанном для оценки региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений.