Bloomberg: Киев получил от Великобритании еще десятки Storm Shadow

Великобритания впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

О поставках публично не объявлялось. По информации агентства, они были произведены несколько недель назад, после того, как у Киева истощился запас снарядов дальнего действия.

При этом подчеркивается, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям на территории РФ.

Ранее стало известно, что США сняли возражения против применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Отмечалось, что Стармер не будет делать официальные заявления по Storm Shadow по "операционным причинам", чтобы не давать России "стратегическое преимущество на поле боя".

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который был быстро потушен. Жертв и разрушений нет.