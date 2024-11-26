В Минздраве Кубани признали дефицит вакцины от бешенства

Министерство здравоохранения Краснодарского края признало нехватку вакцин от бешенства.

По данным ведомства, дефицит вызван тем, что вакцины нет у производителя. В уходящем году в регион поставлено только 25% от годовой заявки. Минздрав организовал перераспределение вакцины между медицинскими организациями. Поставка вакцины в регион ожидается до конца года.

На этом фоне Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцин от бешенства в крае. Там заявили, что региональных больницах насчитывается более 1 тыс. доз препарата. В целом по России количество вакцин превышает 65 тыс.

Тем временем, в травмпунктах Санкт-Петербурга начала исчезать вакцина от бешенства. Ранее стало известно о дефиците аналогичной вакцине в Амурской области, сообщают "Ведомости".