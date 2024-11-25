В Ленинградской области выросло количество пострадавших в аварии с автобусом

Стало больше пострадавших в аварии с пассажирским автобусом, случившейся в Ленинградской области.

На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе пяти детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжёлом. 14 человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Родители пятилетнего мальчика отказались от госпитализации ребенка, сообщает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Сегодня в 7.24 в поселке Новоселье около дома 8 по Красносельскому шоссе столкнулись автобус и грузовик. Автобус, за рулем которого был гражданин одного из государств Центральной Азии, ехал по маршруту №181. Во время поездки по поселку он врезался в припаркованную у обочины фуру.