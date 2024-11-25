Под Петербургом автобус с пассажирами протаранил фуру, есть пострадавшие

Недалеко от Санкт-Петербурга, в поселке Новоселье, произошла авария, в которой пострадали 11 пассажиров автобуса.

Сегодня в 7.24 в поселке Новоселье около дома 8 по Красносельскому шоссе столкнулись автобус и грузовик. Автобус, за рулем которого был гражданин одного из государств Центральной Азии, ехал по маршруту №181. Во время поездки по поселку он врезался в припаркованную у обочины фуру.

Пострадали 11 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.