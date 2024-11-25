Тюменская область получит дополнительное финансирование на расходы по социальным контрактам

Тюменская область получит дополнительное финансирование на расходы по социальным контрактам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Регион включен в список субъектов, которым Правительство РФ направит средства для оказания помощи гражданам.

Благодаря социальному контракту граждане, находящиеся в сложном финансовом положении, могут: пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу, получить единовременную выплату – до 350 000 рублей – на открытие своего собственного дела или до 200 000 – на развитие личного подсобного хозяйства.

Решение о направлении более 650 млн рублей 20 регионам принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки в данных регионах.

С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тыс. социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению.

Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил Татьяне Голиковой следить за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек и обязательства перед гражданами выполнялись в полном объеме, сообщается на сайте Правительства РФ.