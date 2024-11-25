В Екатеринбурге почти в два раза увеличено число платных парковочных мест

Количество платных парковочных мест в Екатеринбурге увеличено почти в два раза. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, количество стоянок увеличилось с 38 до 101. Теперь припарковать автомобиль можно на 5 тысячах 376 местах, что на 2 тысячи 403 больше, чем было раньше. Стоянки расположились в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском районах города.

Полный список платных парковок уральской столицы опубликован в таблице.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создается документ, определяющий порядок эвакуации брошенных автомобилей.