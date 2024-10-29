В Екатеринбурге разработают порядок эвакуации брошенных авто

В Екатеринбурге создается документ, определяющий порядок эвакуации брошенных автомобилей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о брошенных авто, которые мешают дорожному движению и уборке улиц. Планируется, что первоначальный осмотр машины по поступившей жалобе будет проводить специальная комиссия. В нее войдут сотрудники полиции, ГИБДД и администрации района.

Если будет установлено, что автомобиль является брошенным, владельцу сообщат о необходимости убрать его в течение 7 дней. Соответствующее уведомление будет размещено на официальном портале Екатеринбурга, а также в виде листовки на ветровом стекле машины. Если за это время авто не уберут, его эвакуирует специальная организация. Она будет определяться на конкурсной основе.

Как добавили в мэрии, документ готовится с учетом опыта других городов, где уже действует такой порядок эвакуации брошенных автомобилей – Челябинска и Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится еще около 2,5 тысяч машиномест на платных парковках. Также там поставят новые комплексы для борьбы с закрытыми номерами.