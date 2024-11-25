В Нижневартовске пожар уничтожил новый автобус большой вместимости, еще восемь повреждены

В Нижневартовске произошел пожар в автомобильном боксе компании "Коммунальник". Пострадали новые пассажирские автобусы большой вместимости.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила в 04.35. Площадь пожара составила 200 кв. м. Ликвидирован он был в 06.03. На месте работали 31 человек личного состава и семь единиц техники.

Огнем уничтожен один автобус, еще восемь повреждены. Пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются органами дознания.

"Муксун" со ссылкой на очевидцев сообщает, что пожару якобы предшествовал взрыв.