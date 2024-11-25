25 Ноября 2024
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Фото: t.me/piloramatrue / telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершиться ракетным ультиматумом

Конфликт вокруг Украины может завершить ракетный ультиматум.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "И просто люди подходят на улицах <...> и спрашивают: что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать? Очень может быть, что придется, но рано или поздно это кончится именно так. Почему? Сейчас объясню. Потому что пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами", — указала журналист.

Она также отметила, что в ходе спецоперации мнение украинцев стало меняться. "Если поначалу, действительно, отбросим русские области, на остальной Украине был такой запал, задор <...> мы победим, Запад нам поможет. Как они поначалу "Джавелины" эти смешные ждали, потом еще что-то ждали, потом F-16, дождались "Орешник" в итоге. Сейчас настроение уже в общей массе, даже на западе Украины, — скорее бы все это кончилось просто как угодно, давайте отдадим что угодно, пусть будет <...> как-нибудь. Просто чтобы это закончилось", — отметила Симоньян.

Ранее она заявила, что на Западе шокированы успешным продвижением армии России в зоне проведения специальной военной операции.

Теги: Симоньян, Украина, ракеты


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