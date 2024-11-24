Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Было отмечено, что в продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Был сделан акцент на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств.

"Затронут также ряд международных тем", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, недавно президент Турции осудил решение США разрешить удары вглубь России.