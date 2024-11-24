В ДТП с автобусом в Турции пострадали 30 человек
В турецкой провинции Афьйонкарахисар произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии есть пострадавшие.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ехавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем. Все произошло у деревни Топдере. В результате столкновения пострадали 30 пассажиров автобуса.
Раненые были госпитализированы в больницы провинции.
Напомним, недавно в Турции заявили, что в случае трансформации формата отдыха "все включено" (all inclusive) туристов из России вряд ли будет меньше.