В ДТП с автобусом в Турции пострадали 30 человек

В турецкой провинции Афьйонкарахисар произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ехавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем. Все произошло у деревни Топдере. В результате столкновения пострадали 30 пассажиров автобуса.

Раненые были госпитализированы в больницы провинции.

Напомним, недавно в Турции заявили, что в случае трансформации формата отдыха "все включено" (all inclusive) туристов из России вряд ли будет меньше.