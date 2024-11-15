В Турции сочли, что трансформация системы all inclusive не отпугнет туристов из России

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу считает, что в случае трансформации формата отдыха "все включено" (all inclusive), туристов из России вряд ли будет меньше. А такие предложения ранее звучали.

Читайте также: В России цена на летний отдых в Турции останется прошлогодней

Ранее представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" в отелях. В качестве примера приводили вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".

"Не думаю, что это (отмена системы) будет способствовать снижению (числа туристов). Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство", - сказал РИА Новости Устаоглу.