Годовые отчеты "Уралкалия" и "Уралхима" в топе рейтинга RAEX

Годовые отчеты ПАО "Уралкалий" и АО «ОХК «Уралхим» вошли в высшие категории XXVI ежегодного рейтинга годовых отчетов коммерческих организаций от агентства RAEX.

Годовой отчет «Уралкалия» был включен в категорию «5 звезд, наивысшее качество годового отчета».

Годовой отчет «Уралхима» был включен в категорию «4 звезды, очень высокое качество годового отчёта».

Отчёты оценивались как содержательно, так и с точки зрения дизайна. В авторитетную независимую комиссию вошли ведущие эксперты и разработчики годовой отчётности, включая представителей Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. В целом, к участию в конкурсе была допущена публичная нефинансовая отчётность 304 различных организаций.

Справка. Рейтинговое агентство RAEX — крупнейшее российское агентство в области некредитных рейтингов, занимается составлением ренкингов, присвоением некредитных рейтингов, исследованиями отраслей и рынков, а также проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Ключевые сферы деятельности RAEX — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.