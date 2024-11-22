22 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Россети Урал&quot;

Гендиректором ПАО "Россети Урал" назначен Дмитрий Воденников

Гендиректором ПАО "Россети Урал" назначен Дмитрий Воденников, который до этого занимал руководящие посты в ПАО "ФСК ЕЭС" (в настоящее время – ПАО "Россети") и возглавлял крупнейший филиал ПАО "Россети Московский регион" – "Московские кабельные сети". Решение о назначении принял Совет директоров ПАО "Россети Урал" на заседании 21 ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе компании. 

Нового руководителя коллективу представил председатель Совета директоров ПАО "Россети Урал", заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети" Даниил Краинский.

Стаж Дмитрия Воденникова в энергетике составляет почти 30 лет. Он окончил Курганский государственный университет, карьеру в отрасли начал в "Курганэнерго". В дальнейшем многие годы работал в Магистральных электрических сетях Западной Сибири, а в 2015–2017 возглавлял другой филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – Магистральные электрические сети Сибири. Под его руководством реализованы крупные проекты, нацеленные на электроснабжение развивающихся промышленных кластеров, укрепление межрегиональных энергетических связей, в том числе между Уралом и Сибирью.

В июне 2017 года Дмитрий Воденников был назначен заместителем председателя правления – главным инженером ПАО "ФСК ЕЭС" и сосредоточился на решении задач, связанных с обеспечением высокой надежности Единой национальной электрической сети. В 2020 году он перешел в ПАО "Россети Московский регион" и стал директором филиала "Московские кабельные сети".

Дмитрий Воденников отмечен многими наградами, включая грамоту президента РФ к памятной медали "За строительство Крымского моста", благодарственные письма и почетные грамоты министра энергетики РФ, мэра Москвы.

Теги: Дмитрий Воденников, Россети Урал


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