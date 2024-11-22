В "Автовазе" опровергли информацию о повышении цен на всю продукцию Lada

"Автоваз" опроверг информацию о том, что компания повысит цены на всю продукцию Lada в декабре.

"Это не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Кроме того, компания не планирует индексировать цены на автомобиль Lada Vesta в январе 2025 года.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что "Автоваз" якобы повысит цены на автомобили Lada дважды в ближайшее время: в декабре 2024 года и январе 2025 года. Утверждается, что больше всего подорожает Lada Vesta.

В сентябре стало известно, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей. Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Модель бизнес-класса впервые представили в июне 2023 года на выставке в Сочи. Авто собрано на базе Lada Vesta.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что "ценник на новые автомобили в России улетел".