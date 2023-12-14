14 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: premier.gov.ru

Путин – об отсутствии новых машин дешевле миллиона: "Согласен, дорого"

Владимир Путин согласился с тем, что "ценник на новые автомобили в России улетел". "На 40% ценник увеличился. Согласен, тоже много, я понимаю", - сказал президент во время своей большой пресс-конференции/прямой линии.

"Когда европейские и японские бренды ушли из России, ушли с компонентами, возник вопрос развития собственной базы. "АвтоВАЗ" с количеством справляется. И чем больше производство будет, тем ниже будет цена. Но им приходится добывать импортные компоненты, но уже по другой цене. И количество сейчас пока небольшое, поэтому дороже.  Нужно создание своей компонентной базы. Мы передоверились нашим партнерам так называемым и эта отрасль почти утрачена была совсем. Надо ее воссоздавать. Задача решается", - сказал Путин.

Аналогичная проблема с дорогими автомобилями вроде "Ауруса": "Аурус" совсем очень дорогой. "Аурус" надо тоже проводить серийно".

Что касается китайских автомобилей, то они заполонили не только Россию, полагает Путин: "Они [китайские бренды] уже начали на европейском рынке вытеснять их собственных производителей".

Теги: автоваз, китай, автопром, владимир путин


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