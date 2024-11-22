Тюменцы приняли космический корабль за НЛО

Над трассой Ишим - Тюмень заметили НЛО. Кадрами поделились в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно летящий светящийся конус. В комментариях люди высказали разные версии увиденного. Были те, кто посчитал неопознанный летающий объект фонарем.

Объект был замечен накануне поздним вечером.

Как сообщили Накануне.RU в госкорпорации Роскосмос, 21 ноября состоялся запуск космической ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29". Космический корабль успешно стартовал с 31 площадки космодрома Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию около двух с половиной тонн грузов.