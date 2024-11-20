Силовики проведут антитеррористическое учение в метро Екатеринбурга

Силовые структуры проведут учения в Екатеринбургском метрополитене. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, завтра, 21 ноября, региональный оперативный штаб Свердловской области проведет антитеррористическое учение. Оно направлено на отработку действий по пресечению теракта, ликвидации и минимизации его последствий на объектах метро.

В мероприятиях, которые продлятся с 00:00 до 16:00, примут участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и транспортного предприятия, представители власти и местного самоуправления. Как заверили в ФСБ, на расписание движения поездов и работу станций метрополитена учения никак не повлияют.

"Убедительная просьба к жителям столицы Среднего Урала с пониманием и ответственностью отнестись к проводимым антитеррористическим мероприятиям. При необходимости выполнять установки, полученные от представителей силовых структур в районе проведения учения, оказывать им всестороннее содействие. В информационной сфере следует ориентироваться исключительно на сведения из официальных источников", - отметили в управлении.

Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле проходили двухдневные учения по пресечению терактов.