Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки в ЛНР
Укрепрайон военных сил Украины уничтожили российские войска у Макеевки в Луганской Народной Республике. ВС РФ заняли оставленные противником позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить укрепрайон противника западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР, а также занять оставленные украинскими боевиками позиции", - сказал он.
Эксперт отметил, что продвижению сил РФ на данном участке фронта способствует контроль над ранее занятой стратегической высотой, поскольку "прикрываются действия штурмовых групп", а также отмечается "численный перевес ВС РФ, который позволяет продавливать оборону вооруженных формирований Украины".
Тем временем, Минобороны России опубликовало видео поражения операторами FPV-дронов центра "Рубикон" бронеавтомобиля ВСУ на курском направлении.