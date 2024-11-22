Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки в ЛНР

Укрепрайон военных сил Украины уничтожили российские войска у Макеевки в Луганской Народной Республике. ВС РФ заняли оставленные противником позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также: 10 км границы ЛНР взяли под огневой контроль ВС РФ

"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить укрепрайон противника западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР, а также занять оставленные украинскими боевиками позиции", - сказал он.

Эксперт отметил, что продвижению сил РФ на данном участке фронта способствует контроль над ранее занятой стратегической высотой, поскольку "прикрываются действия штурмовых групп", а также отмечается "численный перевес ВС РФ, который позволяет продавливать оборону вооруженных формирований Украины".

Тем временем, Минобороны России опубликовало видео поражения операторами FPV-дронов центра "Рубикон" бронеавтомобиля ВСУ на курском направлении.