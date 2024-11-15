10 км границы ЛНР взяли под огневой контроль ВС РФ

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль около 10 километров границы Луганской Народной Республики у населенного пункта Стельмаховка. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ увеличили интенсивность ударов по противнику на этом участке фронта.

"В ходе успешных действий ВС РФ под огневой контроль взят участок административной границы ЛНР на севере и юге от Стельмаховки. Общая протяженность границы составляет порядка 10 км. <...> Нашим войскам удалось закрепиться на стратегических высотах, тем самым увеличив интенсивность и точность нанесения ударов по противнику", - сказал он.

В октябре Марочко сообщал, что группировки ВСУ находятся у трех населенных пунктов на западе ЛНР: у Сватова, Кременной и Лисичанска. По его словам, в целом противник контролирует менее 1% территории республики.

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