22 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловский облсуд надолго отправил в колонию членов ОПГ "Мориарти"

Свердловский областной суд огласил приговор по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Фигурантов, у которых были изъяты десятки килограмм зелья, надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались жители региона Павел Тимофеев и Александр Соловей, входившие в сеть по изготовлению и сбыту крупных партий наркотических средств. Как показало расследование, для обустройства лаборатории был куплен дом в Артемовском районе. Для конспирации использовались арендные машины, а связь поддерживалась через известные мессенджеры.

Оплата за "товар" должна была проводиться криптовалютой Litеcoin. В ходе обыска в доме-лаборатории силовиками было изъято 37 кг наркотической смеси и более 40 кг наркотических прекурсоров.

Обвиняемые в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере в Свердловском областном суде(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

По данным следствия, руководителем ОПГ был некто "Мориарти", который организовывал процессы через Telegram. Сама сеть была разветвленной, каждую лабораторию курировал руководитель меньшего звена. Звено, в которое входили осужденные, действовало с осени 2023 по апрель 2024 года. Также в ОПГ была предусмотрена система штрафов и поощрений.

Свердловский областной суд признал Павла Тимофеева и Александра Соловья виновными. Тимофееву назначено 17,5 лет колонии строгого режима, Соловью – 17 лет колонии особого режима.

Обвиняемые в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере в Свердловском областном суде(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Как отметили в облсуде, приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.

Что касается "Мориарти", его найти пока не удалось. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, материалы уголовного дела в отношении неустановленного организатора преступной группы выделены в отдельное производство.

Теги: наркотики, ОПГ, Мориарти, суд


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