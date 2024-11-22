22 Ноября 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор об обращении Путина: "Сигнал недоброжелателям, которые не могут смириться с сильной и независимой Россией"

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по поводу "ракетных разрешений" от Запада, передает корреспондент Накануне.RU.

"Слова Владимира Владимировича Путина – сигнал всем недоброжелателям, которые не могут смириться с существованием сильной и независимой России. У нашей армии есть и еще одно очень серьезное оружие. Это – поддержка народа. Вся Россия сейчас бьется за свой суверенитет, за свои традиции, за свою историю. За свое будущее. И никто и никогда нас не сломает", - прокомментировал Моор.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне сделал заявление. Верховный главнокомандующий заявил, что Россия вправе атаковать военные объекты недружественных стран. Президент сообщил, что вооруженные силы РФ нанесли по "Южмашу" удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Примененная ракета получила название "Орешник".

Применение "Орешника" стало ответом в том числе и на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Президент заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. При этом мирным жителям Украины будут открыто предлагать покинуть опасную зону при применении ракет.

Глава государства подчеркнул, что средств противодействия российским ракетам "Орешник" на данный момент в мире нет. Фактически 21 ноября Россия успешно испытала новейшие ракеты "Орешник".

Теги: Моор, Путин, заявление, орешник


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