США: ураган "Милтон" создали русские ученые

Ураган "Милтон" создали российские учёные. Такое мнение выразил кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Вальц, пишет телеграм-канал LIFE.

"Я получил неоспоримые доказательства того, что ураган "Милтон" был искусственно создан российскими учёными. Им каким-то образом удалось изменить гравитационное поле земли, используя передовые технологии, которыми, как мы знаем, они обладают", — написал политик на своей странице.

Впрочем, никаких неоспоримых доказательств Вальц при этом не приводит.

Ураган "Милтон" достиг штата Флорида вечером 9 октября. Погибли 16 человек. 1,5 млн человек остались без электричества.

Президент США Джо Байден заявил, что ущерб от урагана "Милтон" составил 50 млрд долларов.