Огромные запасы золота нашли в Китае

Огромные запасы золота на сумму около 82,8 миллиарда долларов нашли в китайской центральной провинции Хунань. По данным геологов, в недрах содержится более 300 тонн драгоценного металла.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщило Геологическое управление провинции.

Специалисты обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Отмечается, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну.

"Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото", - говорится в сообщении.

Китай является крупнейшим производителем золота в мире. По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году на долю Китая пришлось около 10% производства золота.