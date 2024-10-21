ФСБ накрыла нелегальных торговцев золотом, которое сбывали в Екатеринбурге

В Челябинской области задержаны участники преступной группы, незаконно добывавшие самородное золото в нескольких регионах России. Затем его сбывали в столице Урала.

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ РФ, у задержанных изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой более 41 килограмма на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи золота. Установлено, что получаемые нелегально драгоценные металлы в дальнейшем сбывались в Екатеринбурге.

Следственным подразделением УФСБ России по Челябинской области возбуждены уголовные дела. Речь идет о части 4 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере). Проводятся следственные действия.

Напомним, в начале этого года на Среднем Урале задержали "черных старателей", незаконно добывавших золото.