Три проекта Тюменской области — победители Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ

Три проекта Тюменской области — победители Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Итоги подведены на заседании Всероссийского родительского комитета при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В Тюменской области 1 000 000 рублей на реализацию проекта "Создаем будущее вместе" получит школа №43 города Тюмени имени В.И.Муравленко. По 500 000 рублей — Усовская средняя школа Сладковского района с проектом "Путь к Победе" и Упоровская средняя школа Упоровского района с проектом "Мужской разговор. Клуб отцов".

От родительских комитетов школ региона на конкурс было подано 30 заявок. Всего участниками стали 6 191 родительский комитет из 89 субъектов страны.

Всероссийский конкурс инициатив родительских сообществ при поддержке Минпросвещения России и Российского общества "Знание" состоялся впервые. Премии на реализацию своих проектов получили 200 победителей из 78 регионов РФ. 10 регионов получили пять и более премий. Больше всего проектов-победителей в направлении "Патриотическое воспитание" — 55. Также в первую тройку входят такие направления воспитания, как "Духовно-нравственное воспитание" (41) и "Физическое" (38).