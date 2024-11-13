В Москве через "Пушкинскую карту" "увели" 100 миллионов

В Москве задержан предприниматель. Ему вменяют мошенничество через организацию спектаклей, посещение которых могло быть оплачено в том числе с помощью "Пушкинской карты".

Через интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах денег. Посещать же мероприятия они не собирались, то есть деньги шли "налево". Сумма ущерба бюджету составила 100 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Бизнесмен арестован. Его сообщников ищут, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.